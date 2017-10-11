Медведев подписал постановление о создании Фонда защиты прав дольщиков

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Наблюдательный совет фонда возглавит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

«Этот фонд поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если сам застройщик обанкротился, но при этом уплатил обязательные отчисления в компенсационный фонд», - заявил Медведев на заседании правительства.

Правила финансирования предполагают, что если необходимая сумма составляет не более 500 миллионов рублей, то решение будет приниматься правлением фонда, а при превышении этой суммы - наблюдательный совет. «При этом правление будет контролировать целевое использование выделенных денег со дня заключения договора о предоставлении средств и до завершения строительства», - отметил премьер.

Компенсационный фонд будет формироваться за счет обязательных отчислений застройщиков. Средства предполагается размещать в надежных, финансово устойчивых банках с собственными средствами не менее 25 миллиардов рублей. Кредитные организации должны участвовать в системе страхования вкладов физических лиц и дать письменное согласие на ежеквартальное предоставление информации о соблюдении установленных требований.

В пакете документов также подписан порядок возмещения денег обманутым дольщикам. «Выплата по договорам участия в долевом строительстве будет производиться, если застройщик признан банкротом Арбитражным судом, если в отношении него открыто конкурсное производство и застройщиком уплачены обязательные отчисления в компенсационный фонд», - сообщил Дмитрий Медведев. И для этого собрание участников долевого строительства должно принять соответствующее решение о получении возмещения.

«Само понятие "обманутый дольщик" должно остаться в прошлом», - заявил премьер-министр.

Источник: Псковская Лента Новостей