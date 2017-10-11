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В Госдуме предлагают перенести на начало 2018 года вступление в силу закона об ужесточении требований к застройщикам


12.10.2017 16:33 ПЛН, Псков

Госдума считает необходимым перенести с середины на начало 2018 года вступление в силу закона, ужесточающего требования к застройщикам многоквартирных домов, чтобы не появлялись новые обманутые дольщики, заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Во втором полугодии 2107 года в сфере долевого строительства Генеральная Прокуратура нашла более 6000 нарушений, возбудили 49 уголовных дел, привлекли 1250 человек. Одновременно с этим наша рабочая группа (рабочая группа Госдумы по проблемам дольщиков) обращает внимание на статистику, фиксирующую рост количества обманутых дольщиков и проблемных объектов», - сказал он журналистам в четверг, пишет «Интерфакс».

«В этой связи мы сейчас анализируем законодательство, ситуацию и считаем необходимым перенести вступление в силу положений закона ("Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"), принятых летом (текущего года), на полгода, то есть с 1 июля 2018 года (как это есть сейчас) на 1 января 2018 года», - сказал Н.Николаев.

Он отметил, что в противном случае до 1 июля 2018 года может появиться еще не одна тысяча обманутых дольщиков, «чтобы этого не допустить, мы рассматриваем возможность корректировки закона с точки зрения переноса этого срока на полгода, то есть с 1 января 2018 года».

По словам главы комитета, речь идет о том, чтобы скорее стала действовать норма, утвердившая исключительный вид деятельности застройщика, норма, согласно которой одна компания может работать только по одному разрешению на строительство.

Также предлагается ускорить вступление в силу норм о введении банковского сопровождения, об ужесточении финансовых требований к застройщику посредством установления требования об обязанности застройщика поддерживать на протяжении всего срока строительства достаточность собственных средств в размере 10% от планируемой стоимости проекта, а также об обеспечении минимального остатка денежных средств на счете в уполномоченном банке в размере 10% от проектной стоимости на дату получения застройщиком разрешения привлекать средства участников долевого строительства.

«Второй момент, который мы сейчас в рамках деятельности рабочей группы рассматриваем, и я в этом убежден: необходимо вернуться к лицензированию застройщиков. Требования, действующие на сегодняшний день, важны и нужны, но мы считаем необходимым правительству совместно с парламентом рассмотреть возможность возврата лицензирования. И, более того, разработать более дифференцированный подход к застройщикам», - сказал Н.Николаев.

«Мы видим, что есть крупные застройщики, которые реализуют большие проекты, целые кварталы строят, но многие из застройщиков в регионах отметились печальными последствиями с точки зрения работы с деньгами граждан, подход ко всем этим компаниям должен быть дифференцированный, особый с точки зрения количества квадратных метров, которые они могут строить по одному разрешению на строительство, привлекая средства граждан», - сказал он.

По его словам, анализ «дорожных карт» решения проблемы обманутых дольщиков в регионах, которые поступили в Минстрой и были предоставлены депутатам, показывают, что многие проблемные объекты регионы, к сожалению, скрывают.

«И наша задача сейчас по итогам общения с обманутыми дольщиками, их сообществами, объединениями - в конце концов добиться того, чтобы регионы опубликовали достоверную информацию о количестве таких проблемных объектов», - сказал Н.Николаев.

Источник: Псковская Лента Новостей



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