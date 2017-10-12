О возможности запрета действий с недвижимостью без личного участия правообладателя напоминает псковский Росреестр

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что каждый владелец недвижимого имущества может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащей ему собственностью могут производиться только при его личном участии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе ведомства при подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. Такая мера, предусмотренная федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», направлена на защиту прав собственников недвижимости. В частности, предоставление возможности запрета сделок с имуществом без личного участия ее собственника, направлено на снижение числа мошеннических операций с недвижимостью, заключаемых посредниками, которые действуют по доверенности.

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника можно подать в электронном виде в личном кабинете на сайте Росреестра, а также при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты и многофункциональный центр «Мои документы».

В региональном ведомстве добавили, что с начала 2017 года Росреестр внес в ЕГРН около 150 тыс. записей о заявлениях о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения права, обременения объекта недвижимости, прекращения права на объект недвижимости без личного участия собственника. В Псковской области в Росреестр с такими заявлениями обратились более 500 граждан.

Источник: Псковская Лента Новостей