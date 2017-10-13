Помещение в центре Пскова и «однушка» на Завеличье со скидкой в 70 тысяч рублей - предложения недели от «Авентин-Псков»

На этой неделе центр недвижимости «Авентин-Псков» вновь предлагает новые объекты и объекты со скидками в Пскове и области.

Новые объекты

Аренда помещения свободного назначения - Октябрьский пр, 31. Помещение в центре города, 45 000 рублей в месяц.

Двухкомнатная квартира на ул. 23 Июля, д. 3. 4-этаж пятиэтажного дома, ленпроект, комнаты на разные стороны. Хороший ремонт, стеклопакеты, железная дверь, хорошие межкомнатные двери),санузел раздельный. Есть счетчики на воду и газ. Развитая инфраструктура.

Крупногабаритная двухкомнатная квартира на ул. Шестака, д. 24. 6 этаж 9-этажного, дому 10 лет, панельный. Метраж 69,3 м кв. Комнаты 22,3 и 22,7 м.кв, кухня большая 10 м кв. Есть кладовка. Окна на разные стороны дома, не торец, интересная планировка, в одной из комнат эркер. Балкон есть, застеклен, обшит вагонкой. Документы все готовы. Под любую форму расчета. Цена - 2 590 000 руб. Возможен торг.

Скидки

Офисное помещение 60 кв.м. на ул. Металлистов, 25. Новая цена - 595 000 рублей. Старая цена - 645 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.

Дом на земельном участке в 9 соток в деревне Карамышево. Новая цена - 300 000 рублей. Старая цена - 350 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей.

Однокомнатная квартира в Пскове на ул. Кузбасской дивизии, 50. Новая цена - 1 200 000 рублей. Старая цена - 1 270 000 рублей. Скидка - 70 000 рублей. Дом в деревне Загорицы. Новая цена - 1 400 000 рублей. Старая цена - 1 550 000 рублей. Скидка - 150 000 рублей. Трехкомнатная квартира на ул. Гражданской, 5 в Пскове. Новая цена - 2 730 000 рублей. Старая цена - 2 780 000 рублей. Скидка - 50 000 рублей. Однокомнатная квартира на ул. Кузбасской дивизии, 46 в Пскове. Новая цена - 1 345 000 рублей. Старая цена - 1 360 000 рублей. Скидка - 15 000 рублей. Однокомнатная квартира на ул. Владимирской, 9В в Пскове. Новая цена - 1 680 000 рублей. Старая цена - 1 700 000 рублей. Скидка - 20 000 рублей. Трехкомнатная квартира на проспекте Энтузиастов, 7. Новая цена - 2 060 000 рублей. Старая цена - 1 960 000 рублей. Скидка -100 000 рублей. Студия на ул. Михаила Егорова, д. 2 в Пскове. Новая цена - 1 200 000 рублей. Старая цена - 1 350 000 рублей. Скидка - 150 000 рублей. Эти и другие варианты недвижимости в Пскове и области ищите на сайте: http://aventin-pskov.ru/ и по телефону 8112-29-84-84.

Источник: Псковская Лента Новостей