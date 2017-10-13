Опыт псковского кооператива «Строим Вместе» представлен на Всероссийском жилищном конгрессе. ВИДЕО

С 3 по 6 октября в Санкт-Петербурге состоялся очередной Всероссийский жилищный конгресс - крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости. Традиционно участие в конгрессе приняла политическая и бизнес-элита большинства российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья. В числе участников был и потребительский приобретательский кооператив «Строим Вместе», успешно работающий на территории Псковской области с 2003 года.

Участники конгресса, которых в этом году собралось более 2500, имели возможность посетить конференции, круглые столы, панельные дискуссии, бизнес-тренинги и бизнес-туры по различной тематике. На одном из круглых столов, посвященном проблемам и перспективам накопительных схем приобретения жилья, выступила председатель Совета потребительского общества «Строим Вместе» Елена Покутняя. Она поделилась с коллегами опытом реализации накопительной схемы приобретения жилья в Пскове.

Кооператив «Строим Вместе» является региональным оператором национального переселенческого проекта «Внутренняя миграция РФ», организаторами которого выступают Международная Ассоциация фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования (МАИФ) и организационный комитет «Возродим сильную Россию кооперативами».

В ходе конгресса первый вице-президент МАИФ Валерий Казейкин впервые вручил 5 потребительским обществам, созданным при непосредственном участии МАИФ, Свидетельства о внесении потребительских обществ в Негосударственный реестр добросовестных строительно-сберегательных сообществ. Псковский кооператив «Строим Вместе» был проверен Экспертным Советом МАИФ на предмет соблюдения законодательства РФ и правил осуществления строительно-сберегательной деятельности. Результаты проверки оказались успешными, потребительское общество признано добросовестным и имеет все возможности для надлежащего осуществления строительно-сберегательной деятельности.

«По статистике МАИФ, только каждый 4-й обратившийся в банк клиент получает ипотечный кредит. Остальные же остаются без жилья и без какой-либо надежды его получить. Возвращают эту надежду как раз кооперативы. Программа "Строим Вместе" уже более 14 лет помогает псковичам осуществлять свои мечты и копить на собственные квартиры. Эта система дополняет банковскую, а не конкурирует с ней», - поясняет Елена Покутняя.

О том, как работает программа , можно почитать в материале «Строим Вместе» - альтернатива ипотеки для тех, кто умеет думать, считать и планировать.

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За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: (8112) 672 872, +7 (921) 114 73 47 или по адрес: 180000 г. Псков, ул. Карла Маркса, дом 42.

Специалисты кооператива всегда рады дать исчерпывающие ответы на любые вопросы и провести подробную консультацию.

Электронная почта: vmestepskov@bk.ru, сайт www.ipotekasv.ru

Источник: Псковская Лента Новостей