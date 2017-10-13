Что ждет рынок недвижимости в ближайшее время?

На днях центр недвижимости «Авентин-Псков» вернулся с самого масштабного в России мероприятия в сфере недвижимости – Всероссийского Жилищного Конгресса. Это ежегодное событие в 2017 году прошло в 11-й раз.

Более 2500 участников, более 100 семинаров и мастер-классов, выставки ExpoTime – все, направленно на обмен опытом, демонстрацией современных тенденций и инноваций в сфере недвижимости. Огромное количество именитых гостей, профессионалов отрасли, представители федеральной и региональной власти – всех собрали общие интересы и цели.

Итак, что нового ждет риэлторский и рынок недвижимости в ближайшее время? Первое и самое главное - для внесения в Госдуму готовится законопроект, призванный урегулировать риэлторскую деятельность. Если ранее власти занимались разработкой закона без участия профессионалов сферы недвижимости, то теперь риторика поменялась. На пленарном заседании было принято решении о том, что кроме чиновников, активное участие в разработке и дополнении этого закона примут участие профессиональные сообщества. В частности, Российская Гильдия Риэлторов, членом которой является «Авентин-Псков. Центр недвижимости». А это значит, что у рынка появилась реальная возможность перейти на полностью прозрачное и регулируемое законом поле деятельности, а клиенты риэлторских агентств получат действительно профессиональных консультантов по вопросам недвижимости.

Хочется надеяться, что с введением законодательного регулирования сферы, «серые» и «черные» риэлторы уйдут в прошлое и клиент будет работать с настоящими профессионалами, подтвердившими свою компетенцию наличием сертификатов и аттестатов, оказывающими реальную помощь в решении жилищного вопроса. Будущее за крупными компаниями, максимально полно использующими возможности современных технологий и ведущими свою деятельность честно, быстро и прозрачно.

Второе. Глобального падения цен на недвижимость в ближайшее время ждать не будет. Цены на новостройки максимально оптимизированы и ждать их падения со стороны застройщика не стоит, так же как и неверно принимать завышенные ожидания некоторых собственников, накладываемые на более низкую цену продажи за падение цены на недвижимость. Реальный спрос вполне адекватен и отражает объективную рыночную ситуацию. В Пскове и области средний разрыв между ценой покупки и предложения составляет до 50 000 рублей, что, согласитесь, сложно назвать кардинальным снижением цены. Что же касается продавцов, необоснованно завышающих стоимость своей собственности (бывают уникальные случаи, когда разрыв между заявленной и рыночной стоимостью составляет до 400 тысяч рублей) и не принимающих во внимание реальный спрос, то, как считают специалисты, в ближайшее время такие собственники продолжат месяцами ждать «своего» покупателя. Снижение ценовых аппетитов собственников до нормального уровня – объективная реальность, которая ждет региональный рынок в ближайшее время.

Третье. В крупных городах покупатель уже в полной мере оценил преимущества покупки новостройки через риэлторов. Тут по цене застройщика потребитель получает максимально полный сервис: не только продуманный выбор новой квартиры, но и ипотечное сопровождение, продажу имеющегося жилья, юридическое сопровождение и прочее. Для информации: в Санкт-Петербурге и Москве до 60% покупок новостроек совершаются Как считают специалисты, эта тенденция в ближайшее время дойдет и регионов.

Четвертое. Государство озадачено регулированием сферы арендного жилья и планирует в ближайшее время предпринять ряд мер, направленных на легализацию и вывод этого рынка из тени. В какие мероприятия выльется эта необходимость узнаем в ближайшее время.

«Авентин» не первый раз участвует в конгрессе. Специалисты агентства стремятся быть максимально вовлеченными во все актуальные события. «Авентин-Псков» уже сегодня внедряет инновационные и эффективные инструменты, стремясь идти в ногу со временем. Кто от этого выиграет? Преимущества почувствуют клиенты!

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Источник: Псковская Лента Новостей