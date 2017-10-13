Администрация Пскова предложила уплотнить частный сектор

Сегодня, 17 октября, состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова. На заседании было рассмотрено около 30 вопросов в рамках подготовки к 2-й сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова.

Члены комитета отправили на доработку изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные решением Псковской городской Думы от 05.12.2013 № 795. Администрация города предлагала дополнить статью 8 Правил землепользования пунктом о том, что раздел, перераспределение или выдел земельных участков с разрешенным использованием «индивидуальное жилищное строительство» осуществляется, если площадь каждого образуемого земельного участка составляет не менее 400 кв м и к каждому образуемому участку обеспечен доступ от земли общего пользования.

В настоящее время минимальная площадь для индивидуального жилищного строительства в Пскове составляет 600 кв м, максимальная может достигать 1500 кв м. По словам представителей администрации города, необходимость изменения минимальной нормы в сторону уменьшения назрела уже давно, и этот вопрос уже обсуждался депутатами прошлого созыва, так как в органы местного самоуправления обращаются горожане с просьбами предоставления земельных участков под ИЖС менее 600 кв м. Но члены комитета в ходе дискуссии не исключили возможности точечной застройки в результате согласования этого вопроса, и по предложению депутата Константина Болотина решили изменения не одобрять.

Источник: Псковская Лента Новостей