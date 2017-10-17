«Вопрос Росреестру»: Кто делал запрос на мою недвижимость?

Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей сайта, адресованные Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области.

Вопрос: «Прошу сообщить, кто делал запрос на мой объект недвижимости, который поступил 10.10.2017 в 05:47 (запрос КУВИ - 002/2017-541295 на предоставление сведений). Анна».

Ответ специалистов Управления Росреестра по Псковской области:

«Уважаемая Анна!

Согласно данным общедоступного электронного сервиса портала Росреестра «Справочная информация в режиме онлайн» ваш объект недвижимости находится в Красноярском крае. В связи с этим любые запросы из книги учета выдачи информации (КУВИ) поступают в Управление Росреестра по Красноярскому краю или филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю, в которые вы можете обратиться для получения интересующих Вас сведений.

При этом обращаем ваше внимание на то, что согласно части 17 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» орган регистрации прав обязан по запросу правообладателя предоставлять ему информацию о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, права на который у него зарегистрированы (за исключением случаев получения таких сведений органами, осуществляющими в установленном федеральным законом порядке оперативно-розыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»), способами и в порядке, которые установлены органом нормативно-правового регулирования. Такая информация предоставляется правообладателю в срок не более чем три рабочих дня со дня запроса данной информации.

Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержден приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968. Для физического лица размер платы за предоставление справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, выданной в форме бумажного документа, составляет 400 рублей, в форме электронного документа - 250 рублей (Приказ Минэкономразвития России от 10.05.2016 №291 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»)».

Напомним, что свои вопросы Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области вы можете задать через рубрику «Интерактив» в разделе ПЛН-ДОМ.

Источник: Псковская Лента Новостей