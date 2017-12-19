Дома в окрестностях Пскова - актуальные предложения «Авентин-Псков»

Если вы давно искали жилье, но так и не остановились на подходящем варианте, обратите внимание на актуальную подборку объектов недвижимости, выставленных на продажу, от «Авентин-Псков».

Продается 2-этажный кирпичный дом площадью 80 кв. м в деревне Фомкино, 10 км от г. Пскова. На первом этаже - гостиная (19 кв. м), кухня (19 кв. м), спальня (16 кв. м). На втором этаже - 2 комнаты по 12 кв. м. Водоснабжение - скважина, отопление - печь и электрические батареи обогрева. На кухне - камин. На подворье есть баня, плодоносящие кусты и деревья.

Круглогодичный подъезд, автобусное сообщение. В аренде еще два участка - 25 и 10 соток. Уютный теплый дом подходит под любой вид оплаты.

Подробнее: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/country-real-estate/5947/

Продается 3-комнатная квартира новой планировки на Запсковье по адресу: ул. Энтузиастов, 1. Боковой вариант, свежий ремонт. 6-й этаж в девятиэтажном доме. Площадь - 68 кв. метров, огромная застекленная лоджия. Состояние хорошее: везде стеклопакеты, межкомнатные двери - массив, плитка в ванной комнате, новая дорогая входная дверь. Стоимость 2 400 000 руб.

Подробнее: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/apartments/6123

Однокомнатная квартира в центре города - Октябрьский пр., 33-а. Общая площадь - 29,9 кв. м. Первый этаж 5-этажного дома, старой планировки, сделан косметический ремонт, окна - стеклопакеты (во двор), натяжной потолок, входная дверь железная, чистый подъезд, тихие соседи, в двух минутах ходьбы 47-я школа и детский сад.

Подробнее: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/apartments/6120/

Продается дом 280 кв. м всего в 2 км от города в деревне Уграда. Земельный участок прямоугольной формы, 12,59 соток, находится в спокойном месте, в стороне от проезжей дороги, рядом свободный участок, возможность выкупа. Участок озеленен, забор, электрические ворота.

Стены выполнены из пеноблока, фасадный утеплитель, штукатурка по сетке. Фундамент в виде фундаментных блоков. Перекрытия - железобетонные плиты.

Второй этаж полностью готов к проживанию, первый этаж в стадии завершения.

Планировка:

1-ый этаж: прихожая, санузел, душевой бокс с баней, комната, кухня-гостиная. Есть возможность устройства камина. Гараж (отапливаемый) с подвалом, высота 2 м, возможность установки сауны. Мраморная лестница на второй этаж - это выразительный элемент декора.

2-ой этаж: 5 отдельных комнат: 2 детские комнаты, спальня, кабинет и гардеробная, санузел, полная отделка, готов к проживанию.

Отопление - теплые полы и радиаторы. Газ, свет, канализация.

Подробнее: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/country-real-estate/6121/

Продается 2-комнатная квартира на 3 этаже 5-этажного дома, в хорошем состоянии, сделан качественный ремонт: пластиковые окна, подвесные потолки, на полу - плитка, ламинат. Новые межкомнатные и входная двери.

Удобное местоположение дома - в центре города Порхова.

Один собственник. Рассмотрим различные варианты оплаты.

Подробнее: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/apartments/6124/

Продается трехкомнатная квартира нестандартной планировки - ул. Киселева, 27-а. Первый этаж (высокий цоколь) 5-этажного дома. Общая площадь - 84,3 кв. м, кухня - 14 кв. м. В квартире - 3 прихожих, двойная застекленная лоджия. С новыми владельцами остается вся мебель и техника. Кроме того, у квартиры есть собственный подвал - отличное место для хранения любых вещей.

Цена: 2 870 000 руб.

Подробнее: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/apartments/6084/

Продается уютная однокомнатная квартира новой планировки на Сиреневом бульваре, 3. В квартире сделан хороший ремонт, застеклена лоджия, металлическая дверь, новая сантехника. Рядом магазины, детский сад, школа - все, что нужно для жизни. Общая площадь - 32,8 кв. м, кухня - 7,9 кв. м.

Цена - 1 400 000 руб. Любая форма оплаты.

Подробнее: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/apartments/6089/

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Источник: Псковская Лента Новостей