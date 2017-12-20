Росреестр напомнил, как зарегистрировать право на недвижимость, находящуюся в другом городе

Дистанционная регистрация прав стала возможной благодаря введению Росреестром нового формата оказания услуг по экстерриториальному принципу, который предоставляет заявителям право обращаться за госрегистрацией независимо от места расположения объекта недвижимости.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, это многократно повышает удобство получения услуги, сокращает временные и финансовые затраты граждан и представителей бизнеса на ее получение в случае если они совершают операцию с недвижимостью, расположенной в регионе, отличном от их места нахождения.

С начала этого года управлением Росреестра по Псковской области зарегистрировано более 900 прав на недвижимое имущество по заявлениям, поступившим из других городов России. Жители Псковской области также активно пользуются данной услугой, за указанный период региональный Росреестр принял и обработал более трехсот пакетов документов поданных для регистрации прав на имущество, находящееся в других населенных пунктах РФ.

В ведомстве добавили, что для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные места приема в каждом субъекте России. Перечень офисов Псковской области, в которые можно подать заявление для регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные в других регионах, размещен в «личном кабинете» на сайте Росреестра в рубрике «предварительная запись на прием».

Источник: Псковская Лента Новостей