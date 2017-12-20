В Псковской области идет разработка профстандартов в сфере риэлторских услуг

На прошлой неделе в стенах Торгово-промышленной палаты Псковской области в рамках работы комиссии по строительству и недвижимости состоялось заседание, посвященное разработке профстандартов в сфере риэлторских услуг.

Участники встречи президент ТПП Псковской области Владимир Зубов, директор центра недвижимости «Авентин-Псков» и председатель комиссии ТПП по недвижимости и строительству Роман Максименко и представители профессионального сообщества. Они обсудили проект документа, разработанного советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности, полномочиями которого наделена ТПП РФ.

Участники встречи подробнейшим образом рассмотрели разработанный проект профессионального стандарта «Специалиста в сфере недвижимости», содержащий перечень обязательных знаний, трудовых функций и характеристик, которыми должен обладать профессионал, попадающий под определение «Специалист в сфере недвижимости». В перспективе эти данные лягут в основу программы обучения и процедуры оценки уровня квалификации этих специалистов.

Предполагается, что документ станет основой для последующей стандартизации деятельности специалистов по недвижимости, а сама сфера станет регулируемой в части уровня подготовки кадров, квалификация которых будет подтверждаться специалистами центров оценки квалификации, созданными на базе профессиональных учебных заведений по всей стране. К тому же, к процедуре контроля соответствия специалистов профстандартам присоединится и трудовая инспекция. Ожидается, что документ будет принят и вступит в силу уже в начале 2018 года.

Попытка разработки аналогичного документа уже неоднократно предпринималась Российской Гильдией Риэлторов, но по организационным причинам документ так и не был воплощен в жизнь.

Что же появление этого документа даст рынку?

Во-первых, потребитель получит полноценный «индикатор» уровня профессионализма специалиста.

Во-вторых, сами профессионалы рынка обретут источник системных знаний.

В-третьих, усиление контроля профессионального сообщества за качеством оказываемых услуг, несомненно, отразится на общем повышении уровня безопасности сделок с недвижимостью.

А сами сотрудники, работающие в отрасли, наконец, получат четкие «правила игры», своеобразное руководство к действию и доступ к актуальной профильной информации, что обязательно скажется на уровне их компетенции.

На конец 2017 года в Пскове менее 50% «специалистов» имеют необходимые аттестаты. Это связано с тем, что процедура прохождения аттестации в рамках РГР является добровольной, а значит, необязательной. Конечно, в перспективе, далеко не все специалисты смогут подтвердить свою квалификацию. Но, как показывает практика, такая чистка в итоге приносит строго положительные результаты, оставляя на рынке лишь настоящих профессионалов.

Источник: Псковская Лента Новостей