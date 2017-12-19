Президент требует поощрять и развивать строительство современных домов, а не безликих коробок

Россияне, приобретающие новое жилье, не должны переезжать в «безликие коробки» и «муравейники», жилье должно отвечать самым современным стандартам, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Хочу подчеркнуть, люди должны иметь возможность переехать не в безликие коробки и муравейники, как раньше говорили, а в современное жилье, которое отвечает всем стандартам комфорта и безопасности, где вокруг создана необходимая инфраструктура», - сказал В.Путин на заседании президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, пишет «Интерфакс».

Как подчеркнул президент РФ, «никому не нужна гонка за метрами, разумеется, если на рынок выводится некомфортное, некачественное жилье».

«Нам нужно строить не просто много, а по-современному, а значит, важно не только обновить стандарты, но и найти экономические стимулы для застройщиков, чтобы новые дома строились на основе передовых проектных решений, с использованием качественных, современных материалов», - сказал глава государства.

Источник: Псковская Лента Новостей