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«Авентин-Псков» желает в новом году исполнить мечту о покупке недвижимости


29.12.2017 10:22 ПЛН, Псков

Новый год - это мечты об исполнении желаний не только для детей, но и для взрослых. Часто все желания так или иначе связаны с домом. «Авентин» желает чтобы в домах псковичей были здоровье, благополучие, тепло, уют и гармония!

Чтобы все, кто мечтает в новом году купить недвижимость - купили! Чтобы все, кто мечтает выгодно продать - продали! Во всех этих планах рядом с вами надежный друг-эксперт - «Авентин-Псков. Центр недвижимости», который работает для исполнения ваших желаний круглый год!

С наступающим!

aventin-pskov.ru

г.Псков, Рижский пр-т, 52 +7 (8112) 29-84-84

г.Псков, Октябрьский пр-т, 38 +7 (8112) 29-02-84

Источник: Псковская Лента Новостей



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