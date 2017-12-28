Дома в окрестностях Пскова - актуальные предложения «Авентин-Псков»Если вы давно искали жилье, но так и не остановились на подходящем варианте, обратите внимание на актуальную подборку объектов недвижимости, выставленных на продажу, от «Авентин-Псков». Продается 2-этажный...3
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«Авентин-Псков» желает в новом году исполнить мечту о покупке недвижимости
29.12.2017 10:22 ПЛН, Псков
Новый год - это мечты об исполнении желаний не только для детей, но и для взрослых. Часто все желания так или иначе связаны с домом. «Авентин» желает чтобы в домах псковичей были здоровье, благополучие, тепло, уют и гармония!
Чтобы все, кто мечтает в новом году купить недвижимость - купили! Чтобы все, кто мечтает выгодно продать - продали! Во всех этих планах рядом с вами надежный друг-эксперт - «Авентин-Псков. Центр недвижимости», который работает для исполнения ваших желаний круглый год!
С наступающим!
г.Псков, Рижский пр-т, 52 +7 (8112) 29-84-84
г.Псков, Октябрьский пр-т, 38 +7 (8112) 29-02-84
Источник: Псковская Лента Новостей
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