Дом / Недвижимость

В России отменили термин «жилье экономического класса»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет термин «жилье экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандартное жилье». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Понятие «жилье экономического класса» меняется на понятие «стандартное жилье», устанавливаются порядок проведения аукционов в электронной форме по продаже земельных участков единого института развития в жилищной сфере, передаче его земельных участков в аренду или безвозмездное пользование», - сказано в документе.

Как пишет «Газета.Ru», Минстрой России будет устанавливать требования к стандартному жилью, в том числе к минимально и максимально допустимым размерам жилых помещений.

До установления таких требований под «стандартным» будет пониматься жилье, которое соответствует условиям отнесения к жилью экономического класса.