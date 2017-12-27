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Упростилась процедура получения «дальневосточного гектара»

С нового года стало меньше оснований для отказа в предоставлении гражданам в безвозмездное пользование земельного участка площадью до 1 га, расположенного на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе Управления Росреестра по Псковской области сокращение количества оснований для отказа предусмотрено статьей 19 федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО.

В частности, с 1 января 2018 года основаниями для отказа в предоставлении земельного участка на территории ДФО в безвозмездное пользование не являются случаи, когда в отношении выбранного участка до 1 марта 2015 года совершены следующие действия:

- принято решение о предварительном согласовании места размещения на нем объекта и со дня принятия такого решения не прошло 3 года.

- в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории для его предоставления для целей, не связанных со строительством или эксплуатацией зданий, сооружений.

- в соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса опубликовано сообщение о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

- в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» опубликовано сообщение о наличии предлагаемых для передачи в аренду и находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

- органом государственной власти или органом местного самоуправления в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории для предоставления такого земельного участка для осуществления крестьянским или фермерским хозяйством его деятельности.

Полный перечень оснований, по которым уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в безвозмездное пользование, определен статьей 7 федерального закона № 119-ФЗ.

В псковском Росреестре напомнили, что программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. Росреестр является оператором информационной системы «На Дальний Восток». Реализация проекта стала возможной благодаря использованию уникального информационного ресурса – публичной кадастровой карты Росреестра, который содержит сведения ЕГРН: карта системы, на которой граждане определяют выбранный земельный участок, интегрирована с публичной кадастровой картой. Проект «На Дальний Восток» – это государственная поддержка граждан в освоении новых земель. Реализация проекта направлена на ускорение экономического и социального развития Дальнего Востока, повышение его инвестиционной привлекательности. В части функционирования информационной системы «На Дальний Восток» реализация проекта позволила организовать электронное взаимодействие государства и граждан, принявших решение получить в безвозмездное пользование землю на территории Дальнего Востока. С начала реализации проекта подано более 100 тыс. заявок на получение дальневосточного гектара.