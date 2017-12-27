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Дом / Недвижимость

Правительство РФ снизило ставку по ипотеке для семей с детьми

10.01.2018 11:27|ПсковКомментариев: 1

С 1 января 2018 года семьи, родившие второго или третьего ребенка, могут получить жилищный кредит с пониженной процентной ставкой. Такое решение принято на уровне правительства Российской Федерации во исполнение поручений президента России по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, для реализации этого решения правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей. Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.

Это позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребенка, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

Источник: Псковская Лента Новостей
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