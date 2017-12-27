Дом / Недвижимость

Унижение жильем?

В 1961 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев обещал, что к 1980 году каждая советская семья будет иметь отдельную квартиру, а в 1986 году будущий президент СССР Михаил Горбачев пообещал, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире или доме. Тогда же была принята Государственная программа СССР «Жилье-2000».

И вот опять - извините за неровный почерк, как говорится в одном неприличном анекдоте. Программа «Жилье для российских семей» не удалась, а просто провалилась, теперь новый тренд - запрет на название «эконом-жилье» и курс на 30 кв. м жилой площади на каждого из нас к 2025 году.

Центр Деловой Информации разобрался в тонкостях старых и новых формулировок, узнал о судьбе «Жилья для российских семей» и выяснил, будем ли мы жить при «коммунизме».