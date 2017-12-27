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Правообладатели сельхозземель в Псковской области заплатят 7,7 млн рублей за нарушения

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в декабре 2017 года на территории Псковской области в сфере государственного земельного надзора проведено 13 контрольно-надзорных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в результате проверок Управлением возбуждено 69 дел об административных правонарушениях, в том числе 53 дела за нарушение требований земельного законодательства. По итогам рассмотрения дел Управлением вынесено 83 постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 7,7 млн рублей. Материалы 16 дел об административных правонарушениях направлены по подведомственности мировым судьям.

В целях устранения нарушений земельного законодательства Управлением было выданы 8 предписаний, исполнение которых находится на контроле Управления.