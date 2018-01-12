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Законопроект о новых штрафах для застройщиков Госдума рассмотрит 26 января

Проект федерального закона, предусматривающий усиление административной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, Госдума планирует рассмотреть 26 января в первом чтении, сообщает портал ЕРЗ.

В частности, проектируемая в законопроекте статья 14.28.2 КоАП будет посвящена ответственности за невнесение информации в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). Наказанию могут быть подвергнуты застройщики, должностные лица органа контроля в сфере долевого строительства, государственного строительного надзора, Росреестра, иных органов и организаций, которые в соответствии с федеральными законами обязаны размещать информацию в ЕИСЖС. Ответственность будет наступать за:

неразмещение информации;

нарушение установленных порядка, способов и (или) сроков размещения информации;

размещение информации не в полном объеме;

размещение заведомо искаженной информации.

Размер штрафа для должностных лиц определен в размере 30 тыс. руб.; для юридических лиц — 200 тыс. руб.

При повторном нарушении размер штрафа для должностных лиц увеличивается до 100 тыс. руб., для юридических лиц - до 300 тыс. руб. Должностные лица могут быть подвергнуты дисквалификации на срок до трех лет.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2018 года.

Согласно программы законопроектной работы комитетов Госдумы в период работы весенней сессии 2018 года в январе планируется рассмотреть также проект федерального закона 322981-7, предусматривающий ряд существенных изменений в законодательство о долевом строительстве. Указанный законопроект, как сообщал ранее портал ЕРЗ, внесен группой депутатов, представляющих все парламентские фракции и профильные комитеты Госдумы. Законопроект направлен на исполнение поручений президента РФ Владимира Путина от 5 ноября 2017 года №ПР-2261 по вопросам долевого строительства.