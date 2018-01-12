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ОНФ призывает глав регионов взять на личный контроль решение проблемы «нового аварийного жилья»

Центр Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Народная экспертиза» подвел итоги мониторинга качества домов, построенных в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Выяснилось, что зданий со строительными дефектами становится всё меньше. Однако доля домов, при возведении которых допущены значительные нарушения, остается еще на уровне 5%. Эксперты Народного фронта считают, что исправить ситуацию должны главы регионов своим личным вмешательством.

С 1 по 6 декабря 2017 г. активисты ОНФ проверили качество 330 домов в 38 регионах. Это чуть больше половины от общего числа многоквартирных малоэтажных домов, введенных в эксплуатацию с 1 июня по 31 августа 2017 года, то есть в последние три месяца перед официальным завершением программы. Именно такая выборка была сделана не случайно, так как эксперты Народного фронта не раз отмечали низкое качество домов, которые сдаются в последние дни уходящего года, перед подачей отчетных документов.

По итогам мониторинга ОНФ, серьезные дефекты были обнаружены в 15 зданиях в 10 регионах – больше всего в Ивановской области (3 дома), а также в Иркутской и Нижегородской (по 2 дома). Среди новостроек, где жилье находится в откровенно плачевном состоянии, - дом № 9 на ул. Разведчиков в городе Бодайбо Иркутской области. Здесь в жилых квартирах было обнаружено много плесени и трещин в стенах, через которые в комнаты попадает холод. Минимальная температура составляет +15 градусов в декабре, при этом система вентиляции вместо того, чтобы вытягивать воздух из квартир, наоборот, задувает его в помещение. Линолеум на полу застелен прямо на бетон. Похожие проблемы общественники обнаружили и в доме № 18 на ул. Гагарина в городе Печоры Псковской области. Здесь, кроме перечисленных дефектов, оказался затоплен подвал, а с чердака вода стекала по углам стен в квартиры.

Кроме того, по итогам мониторинга ОНФ в 25 регионах выявлены 69 домов с незначительными дефектами. К примеру, не была благоустроена прилегающая территория, в штукатурке образовались трещины, сантехника установлена недобросовестно.

В то же время эксперты Народного фронта отметили положительную динамику в достоверности отчетов, которые подают регионы по объемам жилья, построенного для «аварийных» переселенцев. Так, если в феврале 2016 г. домов, сданных только «на бумаге», было 29%, то в декабре 2017 г. – лишь 6% (17 зданий в 4 регионах).

«Итоги нашего мониторинга показывают, что за годы действия программы удалось добиться существенного снижения количества некачественных домов. Но проблема «нового аварийного жилья» остается все еще актуальной. Список всех выявленных в ходе мониторинга проблемных объектов мы отправили в Минстрой России и Фонд содействия реформированию ЖКХ, чтобы были проведены проверки и приняты меры для исправления строительных дефектов. В свою очередь, глав регионов мы призываем в обязательном порядке лично проконтролировать вопрос предоставления переселенцам качественного жилья, поскольку именно это было им поручено президентом по итогам Госсовета, проведенного в мае 2017 г.», – резюмировал руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.