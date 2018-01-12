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Два собственника оштрафованы псковским Росреестром за самовольный захват земельных участков

С 9 по 12 января в ходе проведения четырех внеплановых проверок инспекторы отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области выявили и зафиксировали два нарушения собственниками статьи 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Кроме этого один из землевладельцев был привлечен к административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (ст. 19.5 КоАП РФ). Общая сумма наложенных штрафов за указанные нарушения составила 240 тысяч рублей. Выдано два предписания об устранении нарушений.

В ведомстве напомнили, что самовольное занятие земельного участка является наиболее частым нарушением, которое совершают собственники земельных участков. Ответственность за правонарушение установлена ст. 7.1 КоАП РФ.

Санкцией за данное правонарушение предусмотрено наложение административного штрафа на граждан до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - до двухсот тысяч рублей.

Зачастую указанное нарушение совершается в ходе изменения фактических границ земельного участка, в результате которого увеличивается площадь участка за счет смежных земельных участков или земель, государственная собственность на которые не разграничена.

В целях недопущения таких нарушений необходимо удостовериться, что границы используемого земельного участка соответствуют сведениям, содержащимся в едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), особенно при строительстве объектов капитального строительства и ограждения.

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ используемого земельного участка, Росреестр рекомендует обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ.