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Чем запомнился 2017 год сферам недвижимости и банковской?

В рамках программы «Диалоги о недвижимости» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» были подведены итоги 2017 года – чем он запомнился в сферах банковской и недвижимости. Своими выводами поделились президент Псковской гильдии риэлторов Роман Максименко и управляющий розничным бизнесом ВТБ в Псковской области Вячеслав Балыбердин.

По мнению Романа Максименко, ушедший год запомнился рядом перемен: «В связи с изменением ключевой ставки ЦБ изменились ставки по ипотеке, появилось достаточно много споров по поводу кадастровой стоимости недвижимости. Муссируется вопрос об изменениях в 214-й ФЗ, известном всем как закон о долевом участии в строительстве. Нужно отметить, что в 2017 году такое понятие как «машиноместо» обрело статус недвижимости. Также были внесены изменения в закон о нотариате. Электронный документооборот в сделках с недвижимостью уверенными темпами движется к цифровизации. Все уходит в электронную плоскость». При этом в стране в целом и в Псковской области в частности наблюдается увеличение спроса на жилищные кредиты. Так, по России этот показатель вырос на 30%, в нашем регионе - на 25%. По мнению Вячеслава Балыбердина, в настоящее время наблюдается приближение к исторически минимальным значениям 14-го года. В 2017 году России превышен исторический максимум по выдаче ипотеки, которая когда-либо наблюдалась.

В целом, ушедший 2017-й сформировал реальные предпосылки к началу законодательного регулирования ряда вопросов сферы недвижимости, а также в формированию большей доступности ипотечного кредитования среди населения.

В начале января Центробанк сообщил, что прогнозирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке в 2018 году. По расчетам ЦБ, средняя ставка по жилищным кредитам в новом году уменьшится на 2 п. п. относительно текущих показателей. Таким образом, ставка по ипотеке в 2018 году составит 8% годовых.

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