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Более 130 тысяч прав зарегистрировало Управление Росреестра по Псковской области в прошлом году

Управление Росреестра по Псковской области подвело итоги предоставления на территории региона государственных услуг в учетно-регистрационной сфере за 2017 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, в прошедшем году областной Росреестр зарегистрировал более 131,1 тысяч прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости.

Общее количество учетных действий, совершенных псковским Росреестром в отношении объектов недвижимости за отчетный период, составило 31,2 тысяч.

На основании заявлений об одновременном осуществлении кадастрового учета и регистрации прав за год зарегистрировано 8,2 тысяч прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости.

Общее количество выданных выписок, справок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), копий документов, аналитической информации, уведомлений об отсутствии сведений в ЕГРН, решений об отказе в предоставлении сведений составило более 258,4 тысяч. Общее количество зарегистрированных записей об ипотеке за тот же период составило около 9,4 тысяч.

За 2017 год общее количество зарегистрированных в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества («дачная амнистия») составило 1 тысяч.

За отчетный период региональное ведомство зарегистрировало около 1,3 тысяч договоров участия в долевом строительстве.