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Дом / Недвижимость

Росреестр опубликовал статистику решений по пересмотру кадастровой стоимости недвижимости

18.01.2018 08:24|ПсковКомментариев: 2

Согласно сообщению на сайте Росреестра, в 2017 году комиссии по пересмотру кадастровой стоимости рассмотрели 54,7 тыс. заявлений в отношении 103,4 тыс. объектов. Это составляет 0,06% от общего количества объектов недвижимости, сведения о которых на 1 января 2018 года содержались в ЕГРН (161,8 млн объектов). По сравнению с 2016 годом количество рассмотренных комиссиями заявлений выросло на 7,5%.

Как сообщает портал ЕРЗ, согласно законодательству в случае несогласия с кадастровой оценкой оспорить ее результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России. Заявление о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости рассматривается комиссией в течение одного месяца.

В январе-декабре 2017 года решение в пользу заявителя принято комиссиями в отношении 58,2% заявлений.

Росреестр не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности. До 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке. Согласно новому закону государственная кадастровая оценка будет проводиться во всех субъектах Российский Федерации по новым правилам с 2020 года. При этом регионы по своему усмотрению могут начать проведение государственной кадастровой оценки по новым правилам уже с 2018 года.

Закон «О государственной кадастровой оценке» предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Ответственность за работу новых государственных структур по проведению кадастровой оценки будет возложена на региональные органы власти. Таким образом, кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России. Новый механизм кадастровой оценки направлен на недопущение ошибок и, как следствие, на сокращение количества обращений о пересмотре кадастровой стоимости.

Теги: #Росреестр #Кадастр
Источник: Псковская Лента Новостей
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