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Почти 100 тысяч заявлений на государственную регистрацию прав поступило в областной Росреестр через сеть МФЦ «Мои документы»

В 2017 году в Управление Росреестра по Псковской области через МФЦ «Мои документы» поступило 99970 заявлений на государственную регистрацию прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

За этот же период сотрудниками МФЦ было принято и обработано 13687 пакетов документов, поданных на государственный кадастровый учет и 7086 заявлений на единую процедуру регистрации.

Через офисы приема филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области в региональное ведомство поступило 21207 заявлений на регистрацию прав, 7849 для кадастрового учета и 3774 по единой процедуре регистрации.

В электронном виде псковским Росреестром принято 2905 пакетов документов.

В региональном ведомстве пояснили, что большое количество обращений в региональный Росреестр через МФЦ «Мои документы» обусловлен удобством получения государственных услуг, так как большое количество окон приема-выдачи позволяет свести время ожидания заявителя в очереди к минимуму, а режим работы - 6 дней в неделю удобен для граждан, работающих по графику стандартной трудовой недели.

Ознакомиться с местами расположения и режимом работы многофункциональных центров «Мои документы» Псковской области можно на сайте организации http://mfc.pskov.ru или по справочному телефону 8-800-100-60-11.