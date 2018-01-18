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Определена средняя рыночная стоимость жилья в Псковской области на I квартал 2018 года

Определена средняя рыночная стоимость жилья в Псковской области на I квартал 2018 года. Как сообщает портал «Единый реестр застройщиков», Минюст России 16 января зарегистрировал приказ Минстроя России от 20 декабря 2017 года №1691/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года».

В соответствии с приказом рыночная стоимость квадратного метра жилья в Псковской области в текущем квартале составляет 32 тысячи 947 рублей. Отметим, что это самая низкая цифра в СЗФО. Самая дорогая в округе недвижимость в Санкт-Петербурге (63 416 рублей) и в Ненецком автономном округе (56 760 рублей).