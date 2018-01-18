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Из объектов землеустройства исключены территории населенных пунктов и территориальные зоны

Внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и федеральный закон «О землеустройстве», в соответствии с которыми территории населенных пунктов, территориальные зоны, а также части таких территорий исключены из объектов землеустройства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области, изменениями отменена необходимость составления землеустроительной документации в отношении границ таких объектов, а также проведения в отношении нее государственной экспертизы. Кроме того, установлен новый порядок подготовки сведений о границах таких объектов для внесения их в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Изменения направлены на упрощение процедуры и сокращение сроков при внесении сведений о границах населенных пунктов, территориальных зон и частей таких территорий в ЕГРН.

Изменения предусмотрены федеральным законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 11 января 2018 года. В случае если до дня вступления в силу этого закона в отношении территории населенного пункта, территориальной зоны или их части подготовлена карта (план) объекта землеустройства в соответствии с требованиями закона «О землеустройстве» или заключен государственный или муниципальный контракт на подготовку такой карты (плана), подготовка сведений об их границах производится по ранее действующим правилам. Внесение сведений о местоположении границ таких населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН осуществляется на основании карт (планов) объектов землеустройства.