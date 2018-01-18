Загородная недвижимость стала эпицентром акций от «Авентин-Псков»

«Авентин-Псков» представляет топ самых «горячих» и выгодных предложений по загородной недвижимости:
На «Солнечный берег» - минус 30 000 рублей!
«Солнечный берег» - это отличное решение для тех, кто городскому шуму предпочитает тишину и покой загородной жизни. Загородный поселок находится в 2 км от Пскова в деревне Глоты (район Черехи) на берегу реки Великая. На данный момент осталось несколько участков на первой линии.
Реальному покупателю земельного участка скидка – 30 000 рублей.
Земельные участки в живописном месте у реки, д. Малая Листовка – скидки до 15%!
10 км от города, ровные, сухие и вспаханные участки, хороший подъезд, проведена линия электропередач.
Выбор загородной недвижимости по хорошим ценам: https://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/country-real-estate/
«Авентин-Псков» - Ваш личный эксперт по недвижимости.
г.Псков, Рижский пр., 52 +7 (8112) 29-84-84
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