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Загородная недвижимость стала эпицентром акций от «Авентин-Псков»

«Авентин-Псков» представляет топ самых «горячих» и выгодных предложений по загородной недвижимости:

На «Солнечный берег» - минус 30 000 рублей!

«Солнечный берег» - это отличное решение для тех, кто городскому шуму предпочитает тишину и покой загородной жизни. Загородный поселок находится в 2 км от Пскова в деревне Глоты (район Черехи) на берегу реки Великая. На данный момент осталось несколько участков на первой линии.

цена - от 16 000 рублей за сотку;

остановка автобуса № 6;

возможна прописка;

участки от 10 соток

электричество

рядом сосновый бор.

Реальному покупателю земельного участка скидка – 30 000 рублей.

Земельные участки в живописном месте у реки, д. Малая Листовка – скидки до 15%!

10 км от города, ровные, сухие и вспаханные участки, хороший подъезд, проведена линия электропередач.

Звоните, и подберем идеальный вариант, скидка сохранит семейный бюджет, а бесплатная консультация придаст уверенности и спокойствия!

Выбор загородной недвижимости по хорошим ценам: https://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/country-real-estate/

«Авентин-Псков» - Ваш личный эксперт по недвижимости.

г.Псков, Рижский пр., 52 +7 (8112) 29-84-84

г.Псков, Октябрьский пр., 38, +7 (8112) 29-02-84