Россельхозбанк возобновил действие программы «Военная ипотека»

Россельхозбанк возобновил действие специальной программы кредитования участников накопительно-ипо течной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), сообщили в банке. Условиями программы предусмотрена возможность приобретения квартиры или земельного участка с домом на вторичном рынке жилья. Процентная ставка по продукту «Военная ипотека» составляет от 12% годовых*, сумма кредита - от 300 тыс. рублей до 1,95 млн рублей, максимальный срок кредитования - до 24 лет. Комиссии за выдачу, сопровождение и досрочное погашение займа не взимаются.

Воспользоваться программой могут граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту и включенные в реестр участников НИС. Военнослужащие получают право на заключение договора целевого жилищного займа и оформление ипотечного кредита спустя три года с момента вступления в НИС. При этом обязательства по погашению кредита на время прохождения заемщиком военной службы выполняет государство. С подробной информацией по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на официальном сайте Банка. * При условии страхования жизни и здоровья заемщика. АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансо вой системы обслуживания агропромышленног о комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей