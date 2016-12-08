www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Скважинные насосы по выгодной цене ТОП-5 застройщиков Псковской области Сервис ответов на вопросы Как купить квартиру студенту «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Где покупать квартиру - в новостройке или во «вторичке»? Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Что делать, если нотариус - мошенник? Месяц скидок и выгодных предложений Наполним бассейны ОДН Наполним бассейны ОДН ТОП-5 застройщиков Псковской области Где покупать квартиру - в новостройке или во «вторичке»? «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Скважинные насосы по выгодной цене Как оплатить коммунальные услуги без комиссии
     Рынок недвижимости Псковской области - 2016: Итоги и тенденции    Строительный сезон-2016     В Пскове появились «обманутые дольщики»   

Россельхозбанк возобновил действие программы «Военная ипотека»


19.01.2017 11:36 ПЛН, Псков

Россельхозбанк возобновил действие специальной программы кредитования участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), сообщили в банке. Условиями программы предусмотрена возможность приобретения квартиры или земельного участка с домом на вторичном рынке жилья. Процентная ставка по продукту «Военная ипотека» составляет от 12% годовых*, сумма кредита - от 300 тыс. рублей до 1,95 млн рублей, максимальный срок кредитования - до 24 лет. Комиссии за выдачу, сопровождение и досрочное погашение займа не взимаются.

Воспользоваться программой могут граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту и включенные в реестр участников НИС. Военнослужащие получают право на заключение договора целевого жилищного займа и оформление ипотечного кредита спустя три года с момента вступления в НИС. При этом обязательства по погашению кредита на время прохождения заемщиком военной службы выполняет государство.

С подробной информацией по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на официальном сайте Банка.

* При условии страхования жизни и здоровья заемщика.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?