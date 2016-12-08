Малоизвестный способ быстро и выгодно оформить ипотекуОбычно выгодные условия по ипотеке распространяются лишь на некоторые категории заемщиков, например, на военных или малообеспеченных граждан. Тем не менее, и у других категорий есть возможность...8
Россельхозбанк возобновил действие программы «Военная ипотека»
Россельхозбанк возобновил действие специальной программы кредитования участников накопительно-ипо
Воспользоваться программой могут граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту и включенные в реестр участников НИС. Военнослужащие получают право на заключение договора целевого жилищного займа и оформление ипотечного кредита спустя три года с момента вступления в НИС. При этом обязательства по погашению кредита на время прохождения заемщиком военной службы выполняет государство.
С подробной информацией по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на официальном сайте Банка.
* При условии страхования жизни и здоровья заемщика.
АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансо
Воспользоваться программой могут граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту и включенные в реестр участников НИС. Военнослужащие получают право на заключение договора целевого жилищного займа и оформление ипотечного кредита спустя три года с момента вступления в НИС. При этом обязательства по погашению кредита на время прохождения заемщиком военной службы выполняет государство.
С подробной информацией по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на официальном сайте Банка.
* При условии страхования жизни и здоровья заемщика.
АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансо
Источник: Псковская Лента Новостей