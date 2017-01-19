Ипотека достигла рекордной доли в кредитах российских банков

К концу 2016 года доля ипотечных кредитов в кредитных портфелях российских банков достигла трети - то есть исторического максимума, свидетельствует из результатов исследования рынка кредитования, подготовленного специально для «Известий».

Прирост доли жилищных кредитов превысил 3 процентных пункта за год, за два года она увеличилась на 8,3 процентных пункта.

Параллельно, как отметил главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин, идет снижение долги потребительских кредитов, которые некогда являлись самым популярным кредитным розничным продуктом. В начале 2015 года они составляли 58,6%, в начале 2016 года - 54,5%, а сейчас - 52,1%.

Также снизилась и доля кредитов на покупку автомобилей: в начале 2016 года она составляла 6%, а в начале нынешнего года упала на 1 процентный пункт. За последние два года автокредиты утратили популярность среди потребителей почти наполовину.

Монастыршин считает, что качество обслуживания ипотечных кредитов выше, чем остальных, поскольку банк тщательнее проверяет финансовое положение заемщика, а сам кредит обеспечивается залогом.

Кроме того, во второй половине 2016 года у россиян появилась тенденция к повышению реальных доходов, что не смогло не сказаться на интересе банков к ипотеке.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает рост доли жилищных кредитов результатом отложенного спроса - накопленного эффекта на протяжении нескольких лет - «в частности, за счет наращивания кредитования госбанками». По ее прогнозу, доля ипотечных кредитов в розничном портфеле увеличится до 34-35%.

Источник: Псковская Лента Новостей