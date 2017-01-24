Покупая первичную недвижимость в ипотеку, псковичи могут сэкономить 30% при оплате пошлины за госрегистрацию прав

Сервис прямого доступа к информационным системам Росреестра позволяет покупателям квартир в новостройках зарегистрировать договор с застройщиком без посещения Росреестра или МФЦ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.

Крупнейшим потребителем услуг ведомства посредством сервиса прямого доступа является Сбербанк России в рамках совместного проекта электронного взаимодействия Росреестра и банка по электронной регистрации недвижимости, приобретаемой в ипотеку.

Проект «электронная регистрация» предоставляет возможность гражданам и бизнесу при получении ипотечного кредита прямо в офисе банка, без посещения ведомства или многофункционального центра «Мои документы» подавать документы на регистрацию перехода права в электронном виде. Эту операцию выполняют сотрудники Сбербанка с использованием специального электронного сервиса. При этом способе подачи документов срок получения услуги сокращается до 5 дней, а для физических лиц на 30% снижается размер госпошлины. В 2016 году такой возможностью воспользовались 2086 жителей Псковской области, с начала 2017 года- 62.

В ведомстве добавили, что электронное взаимодействие Росреестра и банков выгодно для всех участников процесса. Для клиентов банков подобная форма обслуживания дает дополнительные удобства при получении кредита и экономит его время. Росреестр при таком взаимодействии развивает информационные технологии для оказания услуг в электронном виде, что исключает контакт с чиновником и минимизирует возможность коррупционных проявлений и риск мошеннических действий.

Источник: Псковская Лента Новостей