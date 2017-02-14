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Ипотечная ставка при покупке недвижимости на первичном рынке снижена до 10,9%


17.02.2017 14:46 ПЛН, Псков

Сбербанк снизил ипотечную ставку при покупке недвижимости на первичном рынке до 10,9%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители делегации «Авентин-Псков» на конференции «Инновации рынка недвижимости» в Сочи, об этом сегодня в рамках открытия мероприятия заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, в некоторых случаях эта ставка может составить до 10,4%.

В случае, если кредит будет оформляться на приобретение недвижимости на вторичном рынке, ставка составит 10,75-12,25%. Как всегда, при начислении процентной ставки будут учитываться размер первоначального взноса и срок кредита. Это значит, что у «первички» вновь появился шанс показать неплохой рост в наступившем году. Но и для вторичного фонда обозначенные ставки вселяют надежду на оживление рынка «не новой» недвижимости.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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