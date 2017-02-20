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Минэкономразвития выступил против льготной ставки по кредиту для молодых семей


27.02.2017 08:50 ПЛН, Псков

Минэкономразвития не поддержало предложение Минтруда по снижению льготной ставки по кредиту Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) с 12 до 8% годовых для семей с маленькими детьми.

Заместитель министра экономики Николай Подгузов заявил «Известиям», что экономическое ведомство не поддерживает идею по снижению кредитного процента, поскольку из-за этой бюджетной меры может происходить довольно сильное искажение рыночных ставок.

«Субсидирование процентной ставки не поддерживаем», - сказал Подгузов.

В то же время, в Минтруде «Известиям» сообщили, что этот вопрос обсуждается в том числе в рамках подготовки плана по третьему этапу Концепции демографической политики до 2025 года.

«Минтруд России считает возможным разработать механизмы снижения выплаты по ипотечным кредитам молодым семьям с детьми до трех лет», — рассказал официальный представитель социального ведомства.

В целях концепции, в частности, указывается, что необходимо усилить господдержку семей, чтобы мотивировать их к рождению нескольких детей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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