Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Россельхозбанк снизил ставки по ряду ипотечных кредитных продуктов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, теперь процентные ставки по ипотечным кредитам для всех категорий заемщиков в случае приобретения квартиры (таунхауса с земельным участком) или апартаментов на первичном и вторичном рынках жилья составляют от 11,5% годовых. Снижение составило 0,9-1,4 пп.

По итогам прошлого года АО «Россельхозбанк», на основании рейтинга ипотечных банков компании «Русипотека», входит в ТОП-3 банков по объему выданных ипотечных кредитов, увеличив этот показатель по сравнению с 2015 годом на 70%.

Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей