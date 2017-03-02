Агентство ипотечного жилищного кредитования установило минимальные ставки по ипотечным кредитам

Агентство ипотечного жилищного кредитования снизило ставки по ипотечным кредитам до минимального уровня за всю историю ипотечного кредитования в России.

Ипотечный кредит на строящееся жилье теперь можно оформить по ставке от 10,25% годовых. Для отдельных категорий заемщиков, в числе которых многодетные семьи, а также покупатели жилья в Дальневосточном федеральном округе и Байкальском регионе ставка будет дополнительно снижена на 0,25 п.п. Кредит на готовое жилье, перекредитование, а также кредит под залог имеющегося жилья - по ставке от 10,5% годовых.

Ставки по ипотечной программе «Приобретение квартиры на этапе строительства» снижены на 1,25 п.п., по программам «Приобретение готового жилья», «Перекредитование» и «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» - на 1 п.п.

Кредиты АИЖК выдают партнеры Агентства более чем в 60 регионах страны. Процентная ставка не зависит от срока и суммы кредита.

Источник: Псковская Лента Новостей