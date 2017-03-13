Сургутнефтегазбанк снизил процентные ставки по ипотеке до 10,35% годовых

Сургутнефтегазбанк снизил процентные ставки по ипотеке до 10,35% годовых. Успейте выгодно купить квартиру до наступления лета.

К акции банка присоединились строительные компании, объекты которых теперь можно приобрести на особо выгодных условиях. Приобрести по акции можно как готовое жилье, так и строящееся - по договору долевого участия.

Условия кредитования:

- первоначальный взнос – от 10%;

- процентная ставка – от 10,35% годовых;

- сумма кредита – до 8 млн руб.;

- срок кредитования – до 30 лет;

- схема гашения кредита – аннуитетная;

- обеспечение – залог имущественных прав (требований) или залог приобретаемого недвижимого имущества.

Акция действует с 1 марта по 31 мая 2017 года (включительно).

Подробнее об условиях ипотечного кредитования в Сургутнефтегазбанке – на сайте www.sngb.ru

www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка. Подать заявку на кредит можно онлайн на сайте, в любом(раздел «Дополнительные услуги») или в

Требования к заемщику: возраст – от 21 года до 70 лет; стаж работы – не менее 6 месяцев; уровень заработной платы – не менее 15 000 рублей; место регистрации – Российская Федерация.

СНГБ – БАНК НАШЕГО ГОРОДА

Контакт-центр Сургутнефтегазбанка:

8-800-775-88-04

Центр повышения качества услуг:

(3462) 39-90-90

Skype: sngb-skype

Обратная связь: http://feedback.sngb.ru/

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АО БАНК «СНГБ». Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016 г.

Процентная ставка действует при наличии страхования по риску «Несчастный случай, болезнь» и/или «Потеря дохода (работы)» и страхования предмета залога на следующих условиях:

- со дня, следующего за днем выдачи кредита, и только при условии оформления страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и/или «Потеря дохода (работы)». При несогласии клиента оформить страховой полис по указанным рискам возможно предоставление кредита на иных условиях, предусмотренных тарифом банка. По истечении срока действия полиса или в случае досрочного прекращения/отказа заемщика от договора страхования и по день (включительно) предоставления заемщиком документов, подтверждающих продление/выполнение условия по личному страхованию, процентная ставка увеличивается на 1%.

- со дня, следующего за днем выдачи кредита/истечения льготного периода и при условии предоставления в банк документов, подтверждающих исполнение заемщиком обязанности по страхованию предмета залога, либо документов, подтверждающих продление периода страхования. По истечении срока действия полиса/льготного периода и по день (включительно) предоставления заемщиком документов, подтверждающих продление периода страхования, либо документов, подтверждающих исполнение заемщиком обязанности по страхованию предмета залога, процентная ставка увеличивается на 0,5%.

Под аннуитетными платежами в кредитном договоре понимаются равные ежемесячные платежи в течение всего срока действия кредита (за исключением первого и последнего месяцев), выплачиваемые в счет возврата кредита и уплаты процентов по нему. Общее количество платежей определяется как количество месяцев до окончательного срока возврата кредита, начиная с первого месяца гашения.

Соответствие заемщика установленным требованиям не является обязанностью банка выдать кредит.

Организатор акции – АО БАНК «СНГБ». Подробнее об организаторе и правилах проведения акции – на сайте www.sngb.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей