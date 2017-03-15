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Россельхозбанк объявляет о снижении ставок по ипотеке
21.03.2017 11:14 ПЛН, Псков
Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечному жилищному кредитованию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, теперь можно приобрести квартиру (таунхаус с земельным участком) или апартаменты на первичном и вторичном рынках недвижимости по процентной ставке 10,75%* годовых.
Также банк предлагает оформить ипотечный кредит на специальных условиях в рамках программы «Ипотека по двум документам», по которой процентная ставка установлена на уровне 11,05%* годовых.
В среднем снижение процентных ставок составило 0,75–1,25 пп.
Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.
*Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.
Источник: Псковская Лента Новостей
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