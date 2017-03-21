Ипотечный портфель Псковского филиала Россельхозбанка увеличился на 60%

По итогам 2016 года ипотечный кредитный портфель Псковского филиала Россельхозбанка увеличился на 60%, прирост показателя составил 935 млн рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, в прошлом году филиал банка выдал на приобретение жилья 365 кредитов на общую сумму 420 млн рублей. С начала 2017 года выдано 44 ипотечных кредита на сумму более 52 млн рублей.

В марте текущего года Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечному жилищному кредитованию. Сейчас, с учетом оформления полиса добровольного страхования жизни и здоровья, можно приобрести квартиру (таунхаус с земельным участком) или апартаменты на первичном и вторичном рынках недвижимости по процентной ставке 10,75% годовых. Также банк предлагает оформить ипотечный кредит на специальных условиях в рамках программы «Ипотека по двум документам», по которой процентная ставка установлена на уровне 11,05% годовых.

«Мы убеждены, что снижение Россельхозбанком ипотечных ставок позволит сделать приобретение жилья более выгодным для жителей Псковского региона», – отметил директор филиала Банка Александр Тихомиров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей