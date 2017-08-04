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Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке
10.08.2017 11:05 ПЛН, Псков
С 10 августа Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке, а также снижает минимальный размер первоначального взноса по продукту «Приобретение готового жилья».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, текущее изменение - самое масштабное за все годы существования ипотеки в Сбербанке единовременное улучшение условий по продукту: диапазон изменения составит 0,6-2 п.п., первоначальный взнос снижен на 5 п.п.
Новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке 8,9-10%. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь составляет 15%.
Источник: Псковская Лента Новостей
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