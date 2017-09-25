Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке до 9% годовых

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным программам. В среднем снижение процентных ставок составило 0,55 пп.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, минимальная ставка составляет от 9% годовых и действует в рамках специальных условий для молодых семей на вторичном рынке. На первичном рынке установлены ставки от 9,1%.

Банк уделяет особое внимание социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия молодым семьям и работникам бюджетной сферы.

Источник: Псковская Лента Новостей