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Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке до 9% годовых


13.10.2017 14:10 ПЛН, Псков

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным программам. В среднем снижение процентных ставок составило 0,55 пп.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, минимальная ставка составляет от 9% годовых и действует в рамках специальных условий для молодых семей на вторичном рынке. На первичном рынке установлены ставки от 9,1%.

Банк уделяет особое внимание социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия молодым семьям и работникам бюджетной сферы.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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