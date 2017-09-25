Ипотека без первоначального взноса возвращается на рынок кредитовИпотека без первоначального взноса вернулась на рынок кредитов, поскольку в банковской среде обострилась конкуренция. Об этом «Известиям» рассказали в компаниях-застройщиках. К примеру, по оценке компании «Метриум Групп»,...2
Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке до 9% годовых
13.10.2017 14:10 ПЛН, Псков
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным программам. В среднем снижение процентных ставок составило 0,55 пп.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, минимальная ставка составляет от 9% годовых и действует в рамках специальных условий для молодых семей на вторичном рынке. На первичном рынке установлены ставки от 9,1%.
Банк уделяет особое внимание социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия молодым семьям и работникам бюджетной сферы.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати