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Маткапитал может стать первым взносом по льготной ипотеке


23.12.2017 19:22 ПЛН, Псков

Материнский капитал можно будет использовать как первый взнос по льготной ипотеке с 6-процентной ставкой, которая начнет действовать в России со следующего года. Об этом ТАСС сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Он уточнил, что материнским капиталом можно также оплатить дошкольное образование не с трех лет, а сразу после рождения ребенка.

Запустить специальную ипотечную программу для семей, где рождается второй или третий ребенок, предложил президент РФ Владимир Путин. Такие семьи могут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

Воспользоваться программой можно будет в течение трех лет после рождения второго ребенка и в течение пяти лет после рождения третьего.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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