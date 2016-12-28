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В Пскове продается очередное кафе


08.02.2017 08:43 ПЛН, Псков

На первой линии улицы Советской выставлено на продажу коммерческое помещение, в котором располагалось кафе-паб, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре недвижимости «Авентин-Псков». Помещение освободилось совсем недавно, так что потенциальным покупателям, желающим как можно скорее начать здесь свой бизнес, не придется ждать окончания ремонтных работ - помещение в отличном состоянии и готово принимать посетителей. Подсобные помещения оборудованы всем необходимым: вентиляция, технические и гостевые помещения оснащены в соответствии с назначением объекта.

Изюминка этого предложения - возможность беспроцентной рассрочки на 5 лет или обмена на жилую недвижимость. Таким образом, можно стать владельцем собственного бизнеса, не «влезая» в долги. Объект предлагается также в аренду.

Удобное расположение позволяет использовать помещение по усмотрению будущего владельца или арендатора: для размещения магазина, офиса и т.п.

Подробности по тел.: 8112-29-84-84 и здесь>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



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