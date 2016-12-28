Как сэкономить на аренде офиса или торговой точки в кризис

Все больше вывесок «Закрыто» и пустых витрин появляется на улицах нашего города - кризис «проверяет на прочность» малый бизнес. И если вы также являетесь руководителем небольшой фирмы, имеете свой отдел или магазин, то стоит задуматься, насколько рациональны ваши расходы. В частности, это касается аренды. Доказано, что даже небольшое снижение арендной платы может принести существенную экономию средств.

Несколько бесплатных советов от успешного руководителя для бережливых:

- Арендуйте помещение напрямую у собственника: этот шаг позволит не платить проценты агенту по недвижимости

- Не пренебрегайте договором аренды: тем самым, вы гарантируете себе защиту от «внепланового повышения» арендной платы

- Если вы занимаетесь торговлей или ваш бизнес связан с работой с клиентами, не пытайтесь сэкономить, переезжая на окраину города: в погоне за низкой ценой за квадратные метры, вы рискуете потерять большую долю вашего клиентского потока

- Не бойтесь перемен: переезжать с «насиженного» места всегда непросто, ведь перед руководителем всегда встают одни и те же вопросы: «Как при переезде в новый офис/торговый центр мне не потерять клиентов и партнеров?», «Будут ли новые условия лучше нынешних?», «На какой срок пребывания на новом месте я могу рассчитывать?». Поверьте, если вы подошли к выбору нового места грамотно, то не только не потеряете, но и приобретете новых клиентов, партнеров и увеличите ваш доход!

Если вам нужно офисное помещение в деловом центре города, ООО Продсервис» приглашает вас к надежному и долгосрочному партнерству в Бизнес-центрах по адресам: Рижский пр.,16; Октябрьский пр., 50-а; ул. Советская, 60-а.

Компания предлагает офисы от 18 до 50 квадратных метров.

Идеально для:

- Офисов небольших и крупных компаний

- Центров работы с клиентами

- Помещения свободного назначения

- Мастеров индустрии красоты

Преимущества предлагаемых Бизнес-центров:

- Недвижимость находится в развитых деловых районах города

- Предоставление юридического адреса

- Аренда напрямую от собственника

- Цена за 1 кв. метр от 370 рублей

Всех, кому нужно торговое помещение от 17 до 330 квадратных метров, ООО Продсервис» приглашает в торговый центр «Сфера» по адресу: ул. Рокоссовского, д.16.

Идеально для:

- Сетевых магазинов

- Отделов одежды и обуви

- Ателье

- Мебельного магазина

- Вашего бизнеса

Преимущества торгового центра:

- Аренда от собственника

- Развитый район с массивной жилой застройкой (город продолжает застраиваться именно в эту сторону)

- Помещение с добротным ремонтом

- Удобная парковка

- Отдельный вход для удобства разгрузки товаров

- Заселенность торгового центра крупными арендаторами: продуктовый сетевой магазин «Вольный купец», самая крупная химчистка-прачечная в городе «Весна», сетевой фитнес-центр «S-Fitness», круглосуточный паб. Большое количество мелких арендаторов: автошкола, детская комната, детский развивающий центр, магазин спортивных товаров, туристическая фирма, магазин одежды, аптека, ремонт обуви и прочее.

- Возможность монтажа вашей согласованной вывески на фасаде здания

- Есть возможность запуска локального радио, также внешней рекламы (озвучивание на улице).

Цена - от 330 рублей за 1 метр квадратный.

Сайт: http://arendavpskove.ru/

Информация о наличии площадей по телефону менеджера отдела аренды 89210023632.

Источник: Псковская Лента Новостей