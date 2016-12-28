Участки на берегу реки Великой можно приобрести по цене от 20 тысяч рублей за соткуЧто может быть лучше дома или дачи, расположенных на берегу реки в тихом и живописном месте, недалеко от Пскова? Только дом или дача, расположенные в коттеджном поселке,...
Участки на берегу реки Великой можно приобрести по цене от 20 тысяч рублей за сотку
Что может быть лучше дома или дачи, расположенных на берегу реки в тихом и живописном месте, недалеко от Пскова?
Только дом или дача, расположенные в коттеджном поселке, рядом с сосновым бором, находящимся всего в двух километрах от Пскова по цене от 20 тысяч рублей за сотку!
Если с приходом весны вы планируете возобновить поиск и хотите купить земельный участок в Псковской области, подходящий для капитального строительства или для обустройства дачи, обязательно приглядитесь к земельным участкам «Солнечный берег», расположенным в деревне Глоты, что сразу за мостом «Череха».
В настоящее время на территории поселка организовано дорожное сообщение, и на лето 2017 года запланировано продолжение работ по обустройству внутрипоселковог
В поселке достаточно активно ведется строительство, и первые жители уже вовсю обустраивают свою загородную жизнь. На первой линии реки осталось всего несколько участков.
Поэтому, если вы хотите начать садово-огородные работы или заняться строительством загородного дома уже этой весной, запишитесь на просмотр и бесплатную консультацию специалиста центра недвижимости «Авентин - Псков» по телефону: 8112-29-84-84.
Подробная информация об участках: http://aventin-p
В поселке достаточно активно ведется строительство, и первые жители уже вовсю обустраивают свою загородную жизнь. На первой линии реки осталось всего несколько участков.
Поэтому, если вы хотите начать садово-огородные работы или заняться строительством загородного дома уже этой весной, запишитесь на просмотр и бесплатную консультацию специалиста центра недвижимости «Авентин - Псков» по телефону: 8112-29-84-84.
Подробная информация об участках: http://aventin-p
Источник: Псковская Лента Новостей