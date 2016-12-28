Бесплатные индивидуальные экскурсии предлагают покупателям загородной недвижимости

Загородная недвижимость выбирается глазами, причем картинками в интернете здесь не ограничиться и без выезда на объект не обойтись. Как показывает практика, иногда, чтобы выбрать подходящий объект загородной недвижимости, потенциальному покупателю приходится просмотреть десятки объектов. Подбор подходящих вариантов, выезд на место и обсуждение деталей предложения занимает немало времени. А если таких вариантов не менее пяти и все они расположены в различных концах города, а под рукой нет собственного транспорта? В этом случае просмотры могут затянуться не на один месяц, и успеть к дачному сезону не получится.

Для тех, кто планирует покупку загородной недвижимости, «Авентин-Псков» запускает новую услугу «Бесплатные персональные экскурсии». Экскурсии проводятся в индивидуальном формате. То есть вам не придется ждать, либо торопиться, ловя взгляды других участников поездки - специалист «Авентин-Псков» проводит экскурсию только для вас. И вы можете взять с собой до 3 родственников, чтобы посоветоваться прямо на месте.

Если у вас нет личного транспорта, наши сотрудники провезут вас по выбранным объектам.

Подробности и запись на сайте: http://aventin-p skov.ru/services /239/ и по телефону: 8112-29-84-84

Источник: Псковская Лента Новостей