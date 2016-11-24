Вице-президент Российской гильдии риэлторов поделился с псковичами секретами успешной работы в кризис

Вчера в Пскове состоялся уникальный мастер-класс вице-президента РГР Валерия Виноградова для риэлторов и специалистов рынка недвижимости. «Секреты успешной работы в кризис» вызвали немалый интерес участников рынка, столкнувшихся с непростыми условиями работы в сложившейся экономической ситуации, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской гильдии риэлторов.

По данным Валерия Виноградова, за 2015 и 2016 годы количество риэлторов по России уже сократилось на 50% и, как считает спикер, это далеко не предел. По его мнению, к концу 2017 года «в строю» останутся только те, кто профессионализмом подтвердил право называться риэлтором.

Как считает вице-президент РГР, специалист по недвижимости - это очень масштабная по объему и глубине необходимых знаний, профессия. Риэлтор ведет своего клиента от поиска варианта, оценки рисков и непростого процесса торгов, до регистрации права собственности и верного юридического оформления имущества. От профессионализма действий риэлтора зависит, будет ли счастлив клиент последующие годы после покупки или продажи жилья, не станет ли он сожалеть о сделанном выборе.

Итоговые потребители риэлторской услуги доверяют своему агенту самое ценное, что есть у каждого из нас – будущее своей семьи. И это доверие нужно оправдывать.

Валерий Виноградов высказал мнение о том, что как и в других сферах, будущее профессии за технологиями, электронными сервисами и возможностью экономить время. В риэлторской профессии эти тенденции выразятся в постепенном переходе на использовании электронных баз данных и автоматизации процессов, идеальной настройке электронного документооборота между всеми участниками сделок с недвижимостью. И здесь, как ожидается, «мяч будет на стороне крупных риэлторских компаний», так как уже сейчас они имеют прочные партнерские отношения со всеми структурами, участвующими в сделках с недвижимостью: от застройщиков до государственных структур.

Источник: Псковская Лента Новостей