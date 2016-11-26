Когда покупать квартиру и cтоит ли доверять риэлторам - эксперты отвечают на вопросы читателей ПЛН

Эксперты из «Авентин-Псков. Центр недвижимости» отвечают на вопросы читателей Псковской Ленты Новостей, которые поступили в ходе онлайн пресс-конференции на интернет-ресурсе. Публикуем ответы специалистов.

Вопрос: Сейчас выгодно покупать квартиру или лучше после Нового года? Что происходит с ценами на псковском рынке?

Ответ: Цены на жилье в новостройках достигли стабильного уровня и падать уже вряд ли будут. Дело в том, что объекты уже возводятся с использованием строительных материалов, значительно возросшим в цене. Если вы планируете приобрести новостройку, есть смысл планировать покупку уже сейчас, так как некоторые застройщики предоставляют неплохие новогодние скидки.

Квартиры же вторичного фонда могут подешеветь в 2017 году, но незначительно. Но «фактор Нового года», когда собственники хотят завершить продажу до конца декабря, может быть на руку покупателю как нового, так и вторичного жилья.

Вопрос: Риэлтор - это паразит на теле сделки. Сколько они там накручивают - 5-10%? За такие деньги можно и самому все проверить на долги и прочую вменяемость.

Ответ: Ваш комментарий, вероятно, связан с негативным опытом сотрудничества с непрофессиональным риэлтором, который сформировал превратное понимание объема работы специалиста данной профессии и завышенный процент комиссии. Порядочные агентства берут за свою работу от 1 до 5%. В состав услуги профессионального риэлтора входит огромный объем работы: оценка объекта, его реклама, поиск клиента, подготовка документов и чистоты сделки, урегулирование вопросов с государственными органами, сопровождение банковских, нотариальных операций и регистрации.

Согласитесь, вряд ли кто-то станет проделывать такой объем работы бесплатно.

Вопрос: Выгодно ли сейчас покупать «однушки» для сдачи жильцам или лучше посуточно сдавать, как апартаменты?

Ответ: Посуточная аренда однокомнатной квартиры приносит сегодня от 800 до 2500 рублей, в зависимости от месторасположения, состояния и наполнения объекта и, конечно же, является более прибыльной. Но, надо понимать, чтобы обеспечить полную загрузку, вам придется как следует заниматься рекламой такой квартиры. И не в пиковые туристические месяцы 100% загрузка будет практически невозможна. К тому же, трудозатраты на посуточную аренду, как и риски собственника, в этом случае несравнимо выше.

Напомним, что все вопросы, которые касаются покупки, продажи и аренды жилья, земельных участков, а также коммерческих помещений, читатели интернет-портала могут задавать специалистам в течение недели - до 23 декабря включительно.

Вопросы можно оставлять в форуме под данным сообщением, а также направлять на электронную почту: redaktor@pln-pskov.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей