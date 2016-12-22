Где покупать квартиру - в новостройке или во «вторичке», поинтересовался пскович у экспертов

Эксперты из «Авентин-Псков. Центр недвижимости» отвечают на вопросы читателей Псковской Ленты Новостей, которые поступили в ходе онлайн пресс-конференции на интернет-ресурсе. Публикуем ответы специалистов.

Вопрос: Не могу определиться - покупать квартиру в новостройке или во «вторичке». С одной стороны, в новых микрорайонах пока мало удобств для семьи с детьми - детсады только обещают, школ нет, да и добираться зачастую далеко. С другой - жить в квартире после кого-то уже нет желания, как будто чужую одежду донашиваешь. Что специалисты посоветуют?

Ответ: В первую очередь вам необходимо ориентироваться на ваш бюджет и предпочтения. Как вы правильно заметили, плюсы новостройки в том, что она является только вашей и никакой «чужой энергетики» (если это для вас важно), в ней нет. К тому же, новостройки – это: новые коммуникации, почти в 100% новые пластиковые окна и хорошая входная дверь, современные лифты, чистые места общего пользования. Кроме того, парковки новых районов рассчитаны на бОльшее количество мест, нежели дворы старого фонда. И далеко не все новые районы Пскова лишены социальной инфраструктуры. Лидером в плане оснащения, конечно, является район, растущий на улицах Балтийская и Михаила Егорова. Новостройка на Коммунальной, 15-б, ЖК «Видный» и ЖК «Тихая Гавань» также хорошо оборудованы в плане бытовой и социальной инфраструктуры. От стадии готовности новостройки зависит и близость момента заселения. Но, надо сказать, рынок Пскова сегодня предлагает немало вариантов в уже сданных либо готовящихся к сдаче домах.

Что же касается вторичного фонда, то главный его плюс – это местоположение. Большинство «взрослых» домов расположены в центральной части города или, действительно, в обжитых районах города.

Вопрос: Хочу купить участок для строительства дома за городом, но боюсь попасть под Северный обход. Вы своих покупателей предупреждаете, где именно пройдет эта трасса, чтобы не купить случайно землю рядом?

Ответ: да, конечно мы предупреждаем наших клиентов о перспективах развития районов, в которых приобретается недвижимость. Что же касается участков, расположенных в Хотицах, у нас имеется проект планировки территории, с которым мы знакомим покупателей.

Напомним, что все вопросы, которые касаются покупки, продажи и аренды жилья, земельных участков, а также коммерческих помещений, читатели интернет-портала могут задавать специалистам в течение недели - до 23 декабря включительно.

Вопросы можно оставлять в форуме под данным сообщением, а также направлять на электронную почту: redaktor@pln-pskov.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей