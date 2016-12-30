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В Псковской области отсутствовал регламент внесения изменений в разрешение на строительство


30.03.2017 11:57 ПЛН, Псков

В Псковской области отсутствовал регламент внесения изменений в разрешение на строительство. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на очередном заседании Общественно-консультативного совета при Псковском УФАС России по теме «Соблюдение требований антимонопольного законодательства в сфере строительства» сообщила заместитель руководителя УФАС России по Псковской области Татьяна Бойко.

С января 2016 года антимонопольная служба занимается рассмотрением жалоб в сфере строительства. Всего по всей России за минувший год было рассмотрено 39 жалоб, 14 из них были обоснованы.

В Псковской области за 2016 года рассмотрены две жалобы. Одна из них касалась нарушений администрацией Пскова сроков внесения изменений в разрешение на строительство.

Управление ФАС, исследуя проблему, выявило интересную закономерность - проблема несоблюдения сроков внесения изменений в разрешение на строительство следует из того, что во всех органах местного самоуправления отсутствуют регламенты по внесению изменений в разрешение на строительство.

По итогам проверки всем районам были выданы предостережения, регламент был разработан и утвержден.

Юридические лица и ИП имеют право обжаловать действия (бездействие) органов власти.

Проблематика, выявленная при рассмотрении жалоб: отказ в принятии жалоб в отношении уполномоченных органов власти в сфере градостроительных отношений, рассмотрение жалоб по более «длинной» процедуре, наличие пробелов (неопределенности) в праве и т. д. В качестве решения антимонопольная служба видит внесение изменений в ст. 18.1 Закона о защите конкуренции. Это, убеждены в ведомстве, поможет формировать единообразную практику рассмотрение жалоб в сфере строительства, снизить число принятых решений о рассмотрение жалоб, снизить административные барьеры в строительстве в более короткий срок, исключить «лазейки» для органов власти, отвечающих за сферу строительства.

Руководитель ведомства Ольга Милонаец призвала участников совещания, строителей не стесняться и напоминать о своих обращениях представителям органов власти, поскольку иначе они могут просто затеряться в электронном документообороте. Она призвала их активнее выявлять и озвучивать административные барьеры, с которыми они сталкиваются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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