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Интерактив: Кто вандалит в Финском парке?

Интерактив: Кто вандалит в Финском парке?

По всей видимости, раскрыто дело вандалов в Финском парке. Следы от уборочно-посыпальной техники прямо по фонарям, сломана минимум четверть по всему парку.      Сергей ...20





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Интерактив: Воры начали предновогодний чес!

24.12.2016 15:28 ПЛН, Псков

Люди! Внимание! Воры начали предновогодний чес! У моей мамы в 11-м автобусе сперли кошелек! Чтоб им пусто было, гадам.

С новым годом, друзья! Будьте бдительны!

Татьяна

Источник: Псковская Лента Новостей



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